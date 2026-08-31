Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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31.08.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Anleger schicken Südzucker am Vormittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Südzucker. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 12,88 EUR zu.
Die Südzucker-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 12,88 EUR. Bei 12,88 EUR erreichte die Südzucker-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 12,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 5'069 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 31.03.2026 auf bis zu 13,57 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 5,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,92 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,75 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Südzucker seine Aktionäre 2026 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,128 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Südzucker am 09.07.2026. Südzucker hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,18 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -4,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.06 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,377 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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