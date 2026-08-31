Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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31.08.2026 16:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker verliert am Montagnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 12,76 EUR.
Die Südzucker-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 12,76 EUR abwärts. In der Spitze büsste die Südzucker-Aktie bis auf 12,64 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,84 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 46'859 Südzucker-Aktien.
Am 31.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,57 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,35 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 23.12.2025 auf bis zu 8,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,09 Prozent würde die Südzucker-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,128 EUR aus. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 09.07.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker ebenfalls -0,18 EUR je Aktie eingebüsst. Das vergangene Quartal hat Südzucker mit einem Umsatz von insgesamt 2.06 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -4,41 Prozent verringert.
Experten gehen davon aus, dass Südzucker im Jahr 2027 0,377 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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