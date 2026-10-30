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30.10.2026 16:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Freitagnachmittag stärker
Die Aktie von Südzucker gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Südzucker-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 11,10 EUR nach oben.
Um 16:28 Uhr sprang die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 11,10 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Südzucker-Aktie bei 11,20 EUR. Bei 11,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 21'118 Aktien.
Am 31.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,57 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,64 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,135 EUR belaufen. Südzucker gewährte am 08.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals. Südzucker hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,20 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.13 Mrd. EUR – ein Plus von 4,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Südzucker 2.05 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,328 EUR je Südzucker-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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