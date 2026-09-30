Südzucker Aktie News: Südzucker verteidigt am Vormittag Tendenz

Die Südzucker-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 13,20 EUR. In der Spitze legte die Südzucker-Aktie bis auf 13,20 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Südzucker-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,12 EUR aus. Bei 13,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 53'585 Südzucker-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 13,57 EUR. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 2,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Südzucker-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,128 EUR belaufen. Südzucker liess sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,18 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 2.06 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,380 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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