Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Südzucker-Papiere um 09:28 Uhr 1,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Südzucker-Aktie bisher bei 12,74 EUR. Bei 12,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14'106 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Am 31.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,57 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,92 EUR. Dieser Wert wurde am 23.12.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Südzucker-Aktie mit einem Verlust von 29,98 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,128 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Südzucker liess sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,18 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.06 Mrd. EUR – eine Minderung von -4,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.15 Mrd. EUR eingefahren.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker im Jahr 2027 0,380 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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