Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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29.09.2026 16:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker verteuert sich am Dienstagnachmittag
Die Aktie von Südzucker gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Südzucker zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,1 Prozent auf 13,06 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für das Südzucker-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 13,06 EUR. Die Südzucker-Aktie legte bis auf 13,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 12,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 176'023 Südzucker-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 31.03.2026 auf bis zu 13,57 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,92 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 31,70 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,128 EUR aus. Am 09.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,18 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -4,41 Prozent auf 2.06 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,380 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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