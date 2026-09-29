Südzucker Aktie News: Südzucker zeigt sich am Dienstagmittag fester

Um 12:28 Uhr sprang die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 13,04 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Südzucker-Aktie bis auf 13,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 86'886 Südzucker-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 13,57 EUR. Gewinne von 4,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,92 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 31,60 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,128 EUR belaufen. Am 09.07.2026 hat Südzucker die Kennzahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,18 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -4,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.15 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.06 Mrd. EUR.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,380 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

So schätzen Analysten die Südzucker-Aktie ein

April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Südzucker-Aktie angepasst