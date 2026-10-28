Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 11,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Südzucker-Aktie bei 10,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,22 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Südzucker-Aktien beläuft sich auf 49'977 Stück.

Am 31.03.2026 markierte das Papier bei 13,57 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 18,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 18,91 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Südzucker-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,135 EUR aus. Südzucker veröffentlichte am 08.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Südzucker hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,20 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.13 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.05 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Südzucker-Aktie in Höhe von 0,328 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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