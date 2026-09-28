Südzucker Aktie News: Südzucker verteidigt Stellung am Montagvormittag

Kaum Ausschläge verzeichnete die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 12,16 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Südzucker-Aktie bei 12,20 EUR. In der Spitze büsste die Südzucker-Aktie bis auf 12,06 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,06 EUR. Bisher wurden heute 1'857 Südzucker-Aktien gehandelt.

Am 31.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,57 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Südzucker-Aktie 11,60 Prozent zulegen. Am 23.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,92 EUR. Mit einem Kursverlust von 26,64 Prozent würde die Südzucker-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,128 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 09.07.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,18 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -4,41 Prozent auf 2.06 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker im Jahr 2027 0,377 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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