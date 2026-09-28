Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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28.09.2026 16:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von Südzucker zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 12,60 EUR zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Südzucker-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 12,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Südzucker-Aktie bis auf 13,12 EUR. Bei 12,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 371'375 Südzucker-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.03.2026 erreicht. 7,70 Prozent Plus fehlen der Südzucker-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 29,21 Prozent sinken.
Im Jahr 2026 erhielten Südzucker-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,128 EUR. Am 09.07.2026 äusserte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,18 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.06 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Von Analysten wird erwartet, dass Südzucker im Jahr 2027 0,377 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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