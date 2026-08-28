Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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28.08.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker steigt am Vormittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Südzucker. Das Papier von Südzucker konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 12,86 EUR.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Südzucker zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 12,86 EUR. Die Südzucker-Aktie legte bis auf 12,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,74 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7'221 Südzucker-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 13,57 EUR. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 5,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 30,64 Prozent sinken.
Im Jahr 2026 erhielten Südzucker-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,128 EUR. Die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 09.07.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,18 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -4,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,377 EUR je Südzucker-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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