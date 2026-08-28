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28.08.2026 16:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag im Aufwind

Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von Südzucker zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Südzucker zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 12,90 EUR.

Südzucker
12.00 CHF 1.57%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 12,90 EUR zu. Kurzfristig markierte die Südzucker-Aktie bei 12,92 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 56'909 Südzucker-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 13,57 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,19 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 23.12.2025 auf bis zu 8,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Südzucker-Aktie mit einem Verlust von 30,85 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,128 EUR. Im Vorjahr hatte Südzucker 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 09.07.2026 hat Südzucker in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker ebenfalls -0,18 EUR je Aktie eingebüsst. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -4,41 Prozent auf 2.06 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,377 EUR je Südzucker-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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