Die Südzucker-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 10,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Südzucker-Aktie bis auf 10,70 EUR. Mit einem Wert von 10,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2'726 Südzucker-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.03.2026 auf bis zu 13,57 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Südzucker-Aktie 26,82 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,92 EUR am 23.12.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,135 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 08.10.2026 vor. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,20 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.13 Mrd. EUR – ein Plus von 4,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Südzucker 2.05 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Südzucker-Aktie in Höhe von 0,328 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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