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27.11.2026 16:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker wird am Freitagnachmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 10,64 EUR.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 10,64 EUR. Der Kurs der Südzucker-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,56 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14'496 Südzucker-Aktien umgesetzt.
Am 31.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,57 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 21,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,92 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 16,17 Prozent sinken.
Im Jahr 2026 erhielten Südzucker-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,135 EUR. Am 08.10.2026 hat Südzucker in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite hat Südzucker im vergangenen Quartal 2.13 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Südzucker 2.05 Mrd. EUR umsetzen können.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,328 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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