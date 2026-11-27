Um 12:28 Uhr ging es für die Südzucker-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 10,66 EUR. Die Südzucker-Aktie sank bis auf 10,66 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,96 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'789 Südzucker-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,57 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 27,30 Prozent Luft nach oben. Bei 8,92 EUR fiel das Papier am 23.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Südzucker-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,135 EUR ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Südzucker am 08.10.2026. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat Südzucker mit einem Umsatz von insgesamt 2.13 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.05 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,11 Prozent gesteigert.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,328 EUR je Südzucker-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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