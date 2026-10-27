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27.10.2026 12:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Dienstagmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Südzucker gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Südzucker-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,1 Prozent auf 11,00 EUR.
Um 12:28 Uhr fiel die Südzucker-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 11,00 EUR ab. Die Südzucker-Aktie sank bis auf 10,98 EUR. Bei 11,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Südzucker-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20'029 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 31.03.2026 auf bis zu 13,57 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 23,36 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Südzucker-Aktie mit einem Verlust von 18,91 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,135 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Südzucker am 08.10.2026. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2.13 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Südzucker 2.05 Mrd. EUR umgesetzt.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,328 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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