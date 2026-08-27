Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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27.08.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Donnerstagvormittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 12,70 EUR ab.
Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 12,70 EUR. In der Spitze fiel die Südzucker-Aktie bis auf 12,66 EUR. Bei 12,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3'249 Südzucker-Aktien.
Bei 13,57 EUR erreichte der Titel am 31.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,85 Prozent. Bei 8,92 EUR fiel das Papier am 23.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,128 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Südzucker liess sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,18 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.06 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,377 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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