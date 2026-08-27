Südzucker Aktie News: Südzucker am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Der Südzucker-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 12,60 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Südzucker-Aktie bis auf 12,60 EUR. Bei 12,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 22'656 Südzucker-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 13,57 EUR markierte der Titel am 31.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,70 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Mit Abgaben von 29,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Südzucker seine Aktionäre 2026 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,128 EUR je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Südzucker am 09.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,18 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Südzucker hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.06 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,377 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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