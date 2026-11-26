Um 09:28 Uhr stieg die Südzucker-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 10,76 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Südzucker-Aktie bei 10,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,72 EUR. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 1'400 Aktien.

Bei einem Wert von 13,57 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Mit einem Zuwachs von 26,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,135 EUR. Die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 08.10.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.05 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.13 Mrd. EUR ausgewiesen.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Südzucker ein EPS in Höhe von 0,328 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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