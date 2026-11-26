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26.11.2026 12:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Donnerstagmittag höher
Die Aktie von Südzucker zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Südzucker-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 10,78 EUR.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Südzucker zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 10,78 EUR. Kurzfristig markierte die Südzucker-Aktie bei 10,82 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 10,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 7'246 Südzucker-Aktien umgesetzt.
Am 31.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 13,57 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 25,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.12.2025 (8,92 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Südzucker-Aktie 20,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,135 EUR. Im Vorjahr hatte Südzucker 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Südzucker am 08.10.2026. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Südzucker ebenfalls ein EPS von -0,20 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Südzucker im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.13 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.05 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,328 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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