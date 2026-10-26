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26.10.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagvormittag mit angezogener Handbremse
Die Aktie von Südzucker zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Südzucker-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 11,20 EUR.
Die Südzucker-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 11,20 EUR an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die Südzucker-Aktie bei 11,26 EUR. Im Tief verlor die Südzucker-Aktie bis auf 11,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Südzucker-Aktien beläuft sich auf 3'957 Stück.
Am 31.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,57 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Südzucker-Aktie 21,16 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.12.2025 auf bis zu 8,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,36 Prozent würde die Südzucker-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,135 EUR belaufen. Südzucker gewährte am 08.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals. Südzucker hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,20 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Im abgelaufenen Quartal hat Südzucker 2.13 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.05 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Den erwarteten Gewinn je Südzucker-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,358 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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