Südzucker Aktie News: Südzucker gewinnt am Mittag

Um 12:28 Uhr ging es für das Südzucker-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 11,28 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Südzucker-Aktie bisher bei 11,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 51'611 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 13,57 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 20,30 Prozent Luft nach oben. Am 23.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,92 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,135 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Südzucker 0,000 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Südzucker am 08.10.2026 vor. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,20 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite hat Südzucker im vergangenen Quartal 2.13 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Südzucker 2.05 Mrd. EUR umsetzen können.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,358 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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