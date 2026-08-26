Südzucker Aktie News: Südzucker verteidigt Stellung am Mittwochvormittag

Zum Vortag unverändert notierte die Südzucker-Aktie um 09:28 Uhr im XETRA-Handel bei 12,56 EUR. In der Spitze gewann die Südzucker-Aktie bis auf 12,58 EUR. Im Tief verlor die Südzucker-Aktie bis auf 12,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 1'184 Südzucker-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.03.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,04 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,92 EUR am 23.12.2025. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 40,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,128 EUR belaufen. Am 09.07.2026 lud Südzucker zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,18 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Südzucker im vergangenen Quartal 2.06 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Südzucker 2.15 Mrd. EUR umsetzen können.

Von Analysten wird erwartet, dass Südzucker im Jahr 2027 0,377 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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