Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9387 0.0%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’613 0.4%  Bitcoin 63’343 -0.5%  Dollar 0.8052 0.0%  Öl 87.3 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Sunrise Communications138622040Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Feintool-Aktie: Rückkehr in die Gewinnzone geschafft
Goldpreis: Warten auf Rede von Fed-Chef Kevin Warsh
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Accelleron-Aktie: Starkes Halbjahr bringt Prognose-Upgrade
VW-Aktie: Zukunftsstrategie gefordert
Suche...

Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2026 09:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker verteidigt Stellung am Mittwochvormittag

Südzucker Aktie News: Südzucker verteidigt Stellung am Mittwochvormittag

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Südzucker. Mit einem Wert von 12,56 EUR bewegte sich die Südzucker-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Südzucker
11.93 CHF 1.10%
Kaufen Verkaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Südzucker-Aktie um 09:28 Uhr im XETRA-Handel bei 12,56 EUR. In der Spitze gewann die Südzucker-Aktie bis auf 12,58 EUR. Im Tief verlor die Südzucker-Aktie bis auf 12,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 1'184 Südzucker-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.03.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,04 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,92 EUR am 23.12.2025. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 40,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,128 EUR belaufen. Am 09.07.2026 lud Südzucker zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,18 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Südzucker im vergangenen Quartal 2.06 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Südzucker 2.15 Mrd. EUR umsetzen können.

Von Analysten wird erwartet, dass Südzucker im Jahr 2027 0,377 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

So schätzen Analysten die Südzucker-Aktie ein

April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Südzucker-Aktie angepasst


Bildquelle: ah
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten