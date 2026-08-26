Südzucker Aktie News: Südzucker zieht am Mittwochnachmittag an

Die Südzucker-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 12,82 EUR. Die Südzucker-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,88 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,58 EUR. Von der Südzucker-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55'564 Stück gehandelt.

Am 31.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 13,57 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 5,85 Prozent Plus fehlen der Südzucker-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,92 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,42 Prozent.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,128 EUR aus. Am 09.07.2026 legte Südzucker die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2026 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.06 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,377 EUR je Südzucker-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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