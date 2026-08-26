Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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26.08.2026 12:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittwochmittag fester
Die Aktie von Südzucker gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Südzucker-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 12,82 EUR.
Die Südzucker-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 12,82 EUR. Die Südzucker-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,88 EUR. Bei 12,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 28'332 Südzucker-Aktien den Besitzer.
Am 31.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,57 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Südzucker-Aktie 5,85 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 8,92 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2025). Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 43,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Südzucker seine Aktionäre 2026 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,128 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 09.07.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,18 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -4,41 Prozent auf 2.06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.15 Mrd. EUR gelegen.
Experten taxieren den Südzucker-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,377 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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