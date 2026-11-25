Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Südzucker zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 10,76 EUR. Die Südzucker-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,80 EUR an. Bei 10,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 61'552 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Bei 13,57 EUR markierte der Titel am 31.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Südzucker-Aktie mit einem Kursplus von 26,12 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,92 EUR am 23.12.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,135 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 08.10.2026 hat Südzucker in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Südzucker mit einem Umsatz von insgesamt 2.13 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.05 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,11 Prozent gesteigert.

In der Südzucker-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,328 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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