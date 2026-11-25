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25.11.2026 12:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker reagiert am Mittwochmittag positiv
Die Aktie von Südzucker zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Südzucker konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 10,68 EUR.
Die Südzucker-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 10,68 EUR. In der Spitze legte die Südzucker-Aktie bis auf 10,72 EUR zu. Bei 10,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Südzucker-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19'478 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Südzucker-Aktie mit einem Kursplus von 27,06 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,92 EUR. Dieser Wert wurde am 23.12.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 16,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,135 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2026. Am 08.10.2026 hat Südzucker in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt. Südzucker hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,20 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das vergangene Quartal hat Südzucker mit einem Umsatz von insgesamt 2.13 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.05 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,11 Prozent gesteigert.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,328 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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