Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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25.09.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker steigt am Freitagvormittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Südzucker. Zuletzt sprang die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 12,26 EUR zu.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 12,26 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Südzucker-Aktie bis auf 12,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 60 Südzucker-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 31.03.2026 auf bis zu 13,57 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 10,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,24 Prozent würde die Südzucker-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Südzucker seine Aktionäre 2026 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,128 EUR je Aktie ausschütten. Südzucker liess sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,18 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 2.06 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Südzucker-Aktie in Höhe von 0,377 EUR im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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