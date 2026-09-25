Südzucker Aktie News: Südzucker steigt am Freitagvormittag

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 12,26 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Südzucker-Aktie bis auf 12,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 60 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.03.2026 auf bis zu 13,57 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 10,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,24 Prozent würde die Südzucker-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Südzucker seine Aktionäre 2026 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,128 EUR je Aktie ausschütten. Südzucker liess sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,18 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 2.06 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Südzucker-Aktie in Höhe von 0,377 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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