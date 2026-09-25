Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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25.09.2026 16:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Südzucker zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 12,24 EUR.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 12,24 EUR zu. Die Südzucker-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,30 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13'520 Südzucker-Aktien.
Am 31.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,57 EUR. 10,87 Prozent Plus fehlen der Südzucker-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,92 EUR. Dieser Wert wurde am 23.12.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Südzucker-Aktie 37,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,128 EUR belaufen. Am 09.07.2026 legte Südzucker die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker ebenfalls -0,18 EUR je Aktie eingebüsst. Der Umsatz lag bei 2.06 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,377 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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