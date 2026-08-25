Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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25.08.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Dienstagvormittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Südzucker. Zuletzt wies die Südzucker-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 12,90 EUR nach oben.
Um 09:28 Uhr sprang die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 12,90 EUR zu. Die Südzucker-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,90 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 382 Südzucker-Aktien.
Bei einem Wert von 13,57 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,19 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,92 EUR. Dieser Wert wurde am 23.12.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,85 Prozent.
Zuletzt erhielten Südzucker-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,128 EUR aus. Südzucker veröffentlichte am 09.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Südzucker hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,18 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Südzucker 2.06 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.15 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Von Analysten wird erwartet, dass Südzucker im Jahr 2027 0,377 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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