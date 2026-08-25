Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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25.08.2026 12:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag Verlust reich
Die Aktie von Südzucker gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 12,62 EUR.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 12,62 EUR. Das Tagestief markierte die Südzucker-Aktie bei 12,58 EUR. Bei 12,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 34'472 Südzucker-Aktien den Besitzer.
Bei 13,57 EUR erreichte der Titel am 31.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Südzucker-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 29,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Südzucker-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,128 EUR ausgeschüttet werden. Am 09.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,18 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Südzucker mit einem Umsatz von insgesamt 2.06 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -4,41 Prozent verringert.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,377 EUR je Südzucker-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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