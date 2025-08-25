Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
25.08.2025 12:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Südzucker hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Südzucker-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 10,12 EUR.

Südzucker
10.21 CHF -9.94%
Kaufen Verkaufen

Die Südzucker-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 10,12 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die Südzucker-Aktie bis auf 10,15 EUR zu. In der Spitze fiel die Südzucker-Aktie bis auf 10,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,11 EUR. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 37'463 Aktien.

Am 06.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 12,37 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Südzucker-Aktie 22,23 Prozent zulegen. Am 18.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 9,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Südzucker-Aktie mit einem Verlust von 2,42 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,180 EUR. Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 10.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.55 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Südzucker wird am 09.10.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Südzucker rechnen Experten am 08.10.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Südzucker-Gewinn in Höhe von 0,109 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

