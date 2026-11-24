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24.11.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Dienstagvormittag um Nulllinie
Die Aktie von Südzucker hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 10,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Südzucker-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 10,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Südzucker-Aktie bei 10,88 EUR. Die Südzucker-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,60 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3'024 Südzucker-Aktien umgesetzt.
Bei 13,57 EUR markierte der Titel am 31.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 28,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.12.2025 auf bis zu 8,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,85 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Südzucker-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,135 EUR aus. Am 08.10.2026 legte Südzucker die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2026 endete, vor. Südzucker hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,20 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.13 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2.05 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Von Analysten wird erwartet, dass Südzucker im Jahr 2027 0,328 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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