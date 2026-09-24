Südzucker Aktie News: Südzucker am Donnerstagvormittag freundlich

Das Papier von Südzucker konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 12,18 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Südzucker-Aktie bei 12,18 EUR. Mit einem Wert von 12,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 519 Südzucker-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,57 EUR an. Gewinne von 11,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,92 EUR. Dieser Wert wurde am 23.12.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Südzucker-Aktie 36,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,128 EUR belaufen. Am 09.07.2026 hat Südzucker die Kennzahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Südzucker hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,18 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 2.06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Südzucker 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten taxieren den Südzucker-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,377 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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