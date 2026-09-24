Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag höher

Das Papier von Südzucker legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 12,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Südzucker-Aktie sogar auf 12,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,06 EUR. Von der Südzucker-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9'272 Stück gehandelt.

Am 31.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 13,57 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,48 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,128 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 09.07.2026 hat Südzucker die Kennzahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,18 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 2.06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Südzucker 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Südzucker einen Gewinn von 0,377 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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