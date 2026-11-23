Um 09:28 Uhr rutschte die Südzucker-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 10,70 EUR ab. Das Tagestief markierte die Südzucker-Aktie bei 10,46 EUR. Bei 10,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 4'031 Aktien.

Am 31.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 13,57 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.12.2025 (8,92 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 16,64 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,135 EUR. Am 08.10.2026 hat Südzucker in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt. Südzucker hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,20 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,11 Prozent auf 2.13 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.05 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,328 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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