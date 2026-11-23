|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagvormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 10,70 EUR nach.
Um 09:28 Uhr rutschte die Südzucker-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 10,70 EUR ab. Das Tagestief markierte die Südzucker-Aktie bei 10,46 EUR. Bei 10,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 4'031 Aktien.
Am 31.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 13,57 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.12.2025 (8,92 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 16,64 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,135 EUR. Am 08.10.2026 hat Südzucker in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt. Südzucker hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,20 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,11 Prozent auf 2.13 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.05 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,328 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie
Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Südzucker-Aktie angepasst
Südzucker-Aktie dennoch tiefer: Schwarze Zahlen im Halbjahr
Südzucker-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
09:29
|Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagvormittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag fester (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Südzucker-Aktie angepasst (finanzen.net)
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|27.10.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|13.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach kräftigen Verlusten: SMI etwas höher -- DAX mit leichter Gegenbewegung -- Verhaltene Erholung in Asien - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein verhaltener Erholungskurs eingeleitet. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.