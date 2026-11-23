Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 10,56 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Südzucker-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,46 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26'629 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Am 31.03.2026 markierte das Papier bei 13,57 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,50 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,53 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,135 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 08.10.2026 äusserte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Südzucker 2.13 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.05 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,328 EUR je Südzucker-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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