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23.11.2026 12:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker verbilligt sich am Montagmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Südzucker. Zuletzt fiel die Südzucker-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 10,66 EUR ab.
Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 10,66 EUR ab. Der Kurs der Südzucker-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,46 EUR nach. Bei 10,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'991 Südzucker-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 13,57 EUR. 27,30 Prozent Plus fehlen der Südzucker-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,92 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Südzucker seine Aktionäre 2026 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,135 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 08.10.2026 vor. Südzucker hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,20 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.13 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.05 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Experten gehen davon aus, dass Südzucker im Jahr 2027 0,328 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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