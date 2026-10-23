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23.10.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker verteidigt am Vormittag Tendenz
Die Aktie von Südzucker hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 11,40 EUR bewegte sich die Südzucker-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Südzucker-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 11,40 EUR. Die Südzucker-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,40 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die Südzucker-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,40 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,40 EUR. Zuletzt wechselten 2'565 Südzucker-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 13,57 EUR. Gewinne von 19,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,92 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Südzucker-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,135 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Südzucker am 08.10.2026. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Südzucker mit -0,20 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.05 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.13 Mrd. EUR ausgewiesen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,358 EUR je Südzucker-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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