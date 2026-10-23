Südzucker Aktie News: Südzucker am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,1 Prozent auf 11,16 EUR ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die Südzucker-Aktie bis auf 11,12 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 31'470 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Bei 13,57 EUR erreichte der Titel am 31.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Südzucker-Aktie mit einem Kursplus von 21,59 Prozent wieder erreichen. Bei 8,92 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,07 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,135 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2026. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Südzucker am 08.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.13 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.05 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Südzucker-Aktie in Höhe von 0,358 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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