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23.10.2026 12:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 11,30 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für die Südzucker-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 11,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der Südzucker-Aktie ging bis auf 11,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21'851 Südzucker-Aktien.
Am 31.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,57 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Südzucker-Aktie. Bei 8,92 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Südzucker-Aktie 26,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Südzucker-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,135 EUR aus. Am 08.10.2026 hat Südzucker die Kennzahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,11 Prozent auf 2.13 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.05 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,358 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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