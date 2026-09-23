Südzucker Aktie News: Südzucker gibt am Mittwochvormittag nach

Die Südzucker-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 12,04 EUR nach. Die Südzucker-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,04 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 1'542 Südzucker-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,57 EUR erreichte der Titel am 31.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Südzucker-Aktie mit einem Kursplus von 12,71 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 25,91 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,128 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Südzucker am 09.07.2026. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Südzucker mit einem Umsatz von insgesamt 2.06 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -4,41 Prozent verringert.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,377 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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