Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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23.09.2026 16:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker zeigt sich am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Südzucker zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Südzucker konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 12,12 EUR.
Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 12,12 EUR. Bei 12,12 EUR erreichte die Südzucker-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 12,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 40'696 Aktien.
Am 31.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,57 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,96 Prozent. Am 23.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,92 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,40 Prozent würde die Südzucker-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Südzucker-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,128 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Südzucker am 09.07.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,18 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.06 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,377 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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