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22.09.2026 09:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag im Aufwind

Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Südzucker. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 12,14 EUR zu.

Südzucker
11.38 CHF 0.01%
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Die Südzucker-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 12,14 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Südzucker-Aktie bei 12,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,14 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10'431 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 13,57 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 8,92 EUR fiel das Papier am 23.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 36,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,128 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 09.07.2026 lud Südzucker zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,18 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -4,41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.15 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Südzucker-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,377 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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