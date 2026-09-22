Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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22.09.2026 12:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker macht am Dienstagmittag Boden gut
Die Aktie von Südzucker zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Südzucker-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 12,12 EUR.
Um 12:28 Uhr wies die Südzucker-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 12,12 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Südzucker-Aktie bei 12,20 EUR. Bei 12,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Südzucker-Aktien beläuft sich auf 24'304 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 13,57 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,96 Prozent. Am 23.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,92 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,128 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2026. Südzucker gewährte am 09.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,18 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -4,41 Prozent auf 2.06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.15 Mrd. EUR gelegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Südzucker einen Gewinn von 0,377 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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12:29
|Südzucker Aktie News: Südzucker macht am Dienstagmittag Boden gut (finanzen.ch)
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09:29
|Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag im Aufwind (finanzen.ch)
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21.09.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
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16.09.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX klettert am Nachmittag (finanzen.ch)
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11.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
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10.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
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09.09.26
|XETRA-Handel SDAX am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|13.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|22.05.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
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