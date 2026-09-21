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Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

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21.09.2026 09:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag im Aufwind

Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Südzucker. Zuletzt sprang die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 12,12 EUR zu.

Südzucker
11.54 CHF 1.09%
Kaufen Verkaufen

Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 12,12 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Südzucker-Aktie bei 12,12 EUR. Bei 12,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'930 Südzucker-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,57 EUR) erklomm das Papier am 31.03.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Südzucker-Aktie 11,96 Prozent zulegen. Am 23.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,92 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Südzucker-Aktie mit einem Verlust von 26,40 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,128 EUR. Südzucker liess sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,18 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -4,41 Prozent auf 2.06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.15 Mrd. EUR gelegen.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,377 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ah
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