Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 12,16 EUR. Der Kurs der Südzucker-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,28 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 43'393 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Am 31.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,57 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Südzucker-Aktie 11,60 Prozent zulegen. Am 23.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,92 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Südzucker-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,128 EUR aus. Am 09.07.2026 lud Südzucker zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Südzucker hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,18 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Südzucker 2.06 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.15 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,377 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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