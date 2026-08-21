Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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21.08.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker behauptet sich am Freitagvormittag
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Südzucker. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Südzucker-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 12,44 EUR.
Die Südzucker-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 12,44 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Südzucker-Aktie bei 12,44 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Südzucker-Aktie bei 12,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,42 EUR. Von der Südzucker-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13'424 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 13,57 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 8,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 8,92 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 39,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,128 EUR je Südzucker-Aktie. Die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Südzucker am 09.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,18 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 2.06 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
In der Südzucker-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,377 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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