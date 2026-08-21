Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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21.08.2026 12:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge
Die Aktie von Südzucker zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Südzucker-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 12,44 EUR.
Die Südzucker-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 12,44 EUR. Im Tageshoch stieg die Südzucker-Aktie bis auf 12,56 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Südzucker-Aktie bis auf 12,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,42 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 67'708 Südzucker-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 13,57 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 9,08 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 8,92 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2025). Mit Abgaben von 28,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,128 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 09.07.2026 hat Südzucker die Kennzahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,18 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 2.06 Mrd. EUR, gegenüber 2.15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -4,41 Prozent präsentiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,377 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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