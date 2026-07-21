Südzucker Aktie News: Südzucker verzeichnet am Dienstagvormittag kaum Ausschläge

Zum Vortag unverändert notierte die Südzucker-Aktie um 09:28 Uhr im XETRA-Handel bei 11,68 EUR. Bei 11,76 EUR markierte die Südzucker-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Südzucker-Aktie bisher bei 11,68 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 628 Südzucker-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 13,57 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,18 Prozent hinzugewinnen. Am 23.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,92 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 23,63 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,030 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Am 09.07.2026 hat Südzucker in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,18 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Südzucker im vergangenen Quartal 2.06 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Südzucker 2.15 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Südzucker-Gewinn in Höhe von 0,377 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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