Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’257 0.0%  SPI 20’020 -0.1%  Dow 51’839 -0.6%  DAX 24’879 0.1%  Euro 0.9250 0.0%  EStoxx50 6’251 0.4%  Gold 4’068 1.5%  Bitcoin 53’321 0.9%  Dollar 0.8098 -0.1%  Öl 89.2 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Zalando-Aktie in Rot: Bafin findet Fehler in Geschäftsbericht zu 2025 - Transparenzhinweis fehlt
ALSO-Aktie: Kräftiges Umsatz- und Gewinnplus im ersten Halbjahr
HHLA-Aktie steigt dennoch: Gewinnwarnung - Umschlag und Transport entwickeln sich schlechter als erwartet
Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Novartis-Aktie
ETFs an der Schweizer Börse: Rekord zum Jubiläum
Suche...
Plus500 Depot

Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.07.2026 09:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker verzeichnet am Dienstagvormittag kaum Ausschläge

Südzucker Aktie News: Südzucker verzeichnet am Dienstagvormittag kaum Ausschläge

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Südzucker. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Südzucker-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 11,68 EUR.

Südzucker
10.64 CHF -1.28%
Kaufen Verkaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Südzucker-Aktie um 09:28 Uhr im XETRA-Handel bei 11,68 EUR. Bei 11,76 EUR markierte die Südzucker-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Südzucker-Aktie bisher bei 11,68 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 628 Südzucker-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 13,57 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,18 Prozent hinzugewinnen. Am 23.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,92 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 23,63 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,030 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Am 09.07.2026 hat Südzucker in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,18 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Südzucker im vergangenen Quartal 2.06 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Südzucker 2.15 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Südzucker-Gewinn in Höhe von 0,377 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

So schätzen Analysten die Südzucker-Aktie ein

April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Südzucker-Aktie angepasst


Bildquelle: ah
In eigener Sache

Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10.07.26 Südzucker Halten DZ BANK
29.06.26 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
02.06.26 Südzucker Halten DZ BANK
27.05.26 Südzucker Overweight Barclays Capital
22.05.26 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:22 Marktüberblick: Siemens Energy und Friedrich Vorwerk gesucht
09:14 Leichter Dämpfer zum Wochenauftakt
08:45 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
06:30 KI-Boom, Kupfer & Uran – Welche Rohstoffe profitieren wirklich?
06:14 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Schwacher Wochenauftakt
20.07.26 Logo WHS Nasdaq minus 4 Prozent: KI-Angst wächst – Apple und Nvidia kämpfen um die Börsenkrone!
20.07.26 Die Erde ist nicht genug – Weltraum-KI im Datenorbit
17.07.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ASML, Inficon Holding, Lam Research
16.07.26 Julius Bär: 9.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf Landis+Gyr Group AG
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’810.77 19.92 SGQBEU
Short 15’134.29 13.66 SX0BIU
Short 15’688.82 8.91 S4VBLU
SMI-Kurs: 14’257.10 21.07.2026 09:18:36
Long 13’633.71 19.65 SGBNXU
Long 13’324.58 13.79 SJBMDU
Long 12’766.29 8.99 BSU9TU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie dreht ins Plus - dank neuem Bundeswehr-Auftrag
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Goldpreis vor dem Crash? Bank of America warnt vor Parallelen zu 1980 und 2011
SpaceX-Aktie vielfach überbewertet? Ex-Fidelity-Manager setzt fairen Wert deutlich tiefer an
Umbau bei Ethereum beendet - steht ETH vor dem nächsten Schub?
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones fällt schlussendlich zurück
TeamViewer-Aktie dennoch in Grün: Cyberangriff zu spät gemeldet - Bafin greift durch
adidas-Aktie freundlich: WM ein voller Erfolg - Verkaufszahlen gehen durch die Decke
Infineon-Aktie im Tief: Warum die Erholung auf sich warten lässt

Top-Rankings

KW 29: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 29: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 29: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.